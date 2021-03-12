Воспитанник «Зенита»: Дмитрий Черышев предлагал футболистам решать конфликты дракой

Воспитанник петербургского «Зенита» вратарь Максим Криушев поделился воспоминаниями об игре под руководством Дмитрия Черышева, отца футболиста сборной России Дениса Черышева.

«Из аренды я вернулся в «Зенит», там меня стали привлекать к тренировкам молодёжки. Командой тогда руководил Дмитрий Черышев — очень своеобразный тренер. Когда возникали какие-то конфликты, он предлагал ребятам надеть боксёрские перчатки и выйти подраться. Вроде в шутку, но все воспринимали его всерьёз. Правда, перчатки всё же не надевали», — цитирует Криушева «Чемпионат».

Дмитрий Черышев тренировал молодёжную команду «Зенита» с 2013 по 2014 год. Последним его местом работы был «Нижний Новгород», который он возглавлял с 2018 по 2019 год.

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