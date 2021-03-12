Глава UFC о Нурмагомедове: он на уровень выше остальных бойцов

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что ещё надеется уговорить чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру.
Глава UFC о Нурмагомедове: он на уровень выше остальных бойцов
  • © Ethan Miller/Getty Images/AFP

«Он потрясающий. Я пытаюсь отговорить Хабиба от завершения карьеры, чего никогда не делаю. Я никогда не отговариваю спортсменов от ухода, однако этот парень сейчас лучший на планете. Он заработал чёртову кучу денег, однако он на уровень выше остальных. Он победил большую часть представителей топ-5. Надеюсь, он останется… Я пытаюсь уговорить его», — приводит слова Уайта Daily Mail.

Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры бойца после победы над американским бойцом Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. На счету российского бойца 29 побед в 29 поединках в MMA.

Ранее Ислам Махачев заявил, что позаботится, чтобы Нурмагомедов продолжал наслаждаться отставкой.

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