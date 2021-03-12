Стоичков считает, что «Барселоне» нужно продать Гризманна

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Бывший футболист испанской «Барселоны» Христо Стоичков считает, что клубу стоит избавиться от нападающего Антуана Гризманна.
Стоичков считает, что «Барселоне» нужно продать Гризманна
  • Reuters

«Каждый раз, когда Гризманн на поле, «Барселона» играет вдесятером. Если они хотят сделать что-то в долгосрочной перспективе, его нужно продать. Тринкау и Брайтвайт должны быть в составе. Что там делает Гризманн?» — цитирует Стоичкова SportSport.ba.

Гризманн перешёл в «Барселону» в 2019 году. В текущем сезоне он провёл 38 матчей, забил 12 мячей и отдал 11 результативных передач.

Ранее Гризманн выразил мнение, что «Барселона» не заслужила такого раннего вылета из Лиги чемпионов.

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