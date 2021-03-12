Стоичков считает, что «Барселоне» нужно продать Гризманна

Бывший футболист испанской «Барселоны» Христо Стоичков считает, что клубу стоит избавиться от нападающего Антуана Гризманна.

«Каждый раз, когда Гризманн на поле, «Барселона» играет вдесятером. Если они хотят сделать что-то в долгосрочной перспективе, его нужно продать. Тринкау и Брайтвайт должны быть в составе. Что там делает Гризманн?» — цитирует Стоичкова SportSport.ba.

Гризманн перешёл в «Барселону» в 2019 году. В текущем сезоне он провёл 38 матчей, забил 12 мячей и отдал 11 результативных передач.

Ранее Гризманн выразил мнение, что «Барселона» не заслужила такого раннего вылета из Лиги чемпионов.