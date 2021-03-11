Гризманн считает, что «Барселона» не заслужила такого раннего вылета из Лиги чемпионов

Нападающий испанской «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал вылет из Лиги чемпионов от французского ПСЖ на стадии 1/8 финала.

По его мнению, сине-гранатовым удалось оставить хорошее впечатление после провала в первой игре. Он отметил, что команда создала много моментов, но подвела их реализация.

«Очень жаль. У нас было четыре верных момента плюс пенальти. В концовке становится сложнее, если ты не забиваешь. Но всё равно сегодня мы сыграли гораздо лучше, чем в первом матче», — приводит слова Гризманна пресс-служба УЕФА.

Игрок подчеркнул, что каталонцы отдали на поле все силы, а также отличный матч провёл голкипер ПСЖ Кейлор Навас.

«Теперь нам нужно поднять головы и стремиться к тому, чтобы выступить лучше в следующем году. Я не думаю, что мы заслужили покинуть турнир так рано, но в следующем году мы постараемся выиграть этот турнир», — добавил Гризманн.

«Барселона» на выезде сыграла вничью с ПСЖ со счётом 1:1 в ответном матче плей-офф турнира, но уступила по сумме двух игр, так как в домашней встрече потерпела разгромное поражение — 1:4.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не смогла выйти в четвертьфинал ЛЧ впервые с сезона-2006/07.