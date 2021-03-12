Бывший тренер ЦСКА Овчинников раскритиковал Гончаренко

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Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, что происходило в московской команде перед матчем 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Бывший тренер ЦСКА Овчинников раскритиковал Гончаренко
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«Я так привык к уходам Виктора Гончаренко и его отсутствию из-за дисквалификаций, что не акцентировал внимания на слухах. Виктор Михайлович — душа тонкая и ранимая, всё принимает близко к сердцу и часто руководствуется эмоциями», — приводит слова тренера Sport24.

По мнению Овчинникова, тренер ЦСКА должен быть психологически устойчивым и не может шантажировать уходом.

«Ты отвечаешь не только за себя, но и за футболистов. Принятое на эмоциях решение — это не черта профессионального тренера», — добавил он.

После 21-го тура РПЛ на первом месте в турнирной таблице расположился петербургский «Зенит» с 42 очками. На втором месте идёт ЦСКА с 40 очками. На третьем — «Спартак» с 38 очками.

Ранее сообщалось, что Акинфеев отправится с ЦСКА на матч РПЛ с «Арсеналом».

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