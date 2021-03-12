Канчельскис будет болеть за «Динамо» в дерби со «Спартаком»

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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Динамо» и «Спартаком».
Канчельскис будет болеть за «Динамо» в дерби со «Спартаком»
  • © Официальный аккаунт Андрея Канчельскиса
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«Этот матч будет сильно отличаться от встречи «Динамо» и «Спартака» в Кубке России по футболу. «Спартак» захочет взять у «Динамо» реванш за то поражение. Плюс ко всему это московское дерби. Может, не такое принципиальное, как ЦСКА — «Спартак», но всё равно дерби», — приводит слова Канчельскиса Rusfootball.

По мнению футболиста, ожидается интересная встреча.

«Буду болеть за «Динамо». За «Спартак» не болею. Думаю, что увидим результативный матч», — добавил он.

Игра «Динамо» — «Спартак» пройдёт 13 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00.

После 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на первом месте в турнирной таблице расположился петербургский «Зенит» с 42 очками. На втором месте идёт ЦСКА с 40 очками. На третьем — «Спартак» с 38 очками.

Ранее сообщалось, что Акинфеев отправится с ЦСКА на матч РПЛ с «Арсеналом».

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