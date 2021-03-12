Латыпов — об итогах спринта на этапе КМ: на финише меня чуть не хватило

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов подвёл итоги спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Латыпов — об итогах спринта на этапе КМ: на финише меня чуть не хватило
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Физическое самочувствие хорошее, но сегодня было чуть-чуть потяжелее, потому что старался бежать отработать на все 100%, а не экономиться. Получилось хорошо сработать с двумя кругами, но на финише меня чуть не хватило. Анализируем и двигаемся дальше», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Биатлонист отмечает, что соперники за ним цеплялись.

«Эдер цеплялся круг, потом Халили. На финише тоже тащил немца», — добавил он.

Победителем спринтерской гонки стал французский биатлонист Кентен Фийон Майе. Второе место занял норвежец Тарьей Бё. Третье — итальянец Лукас Хофер. Латыпов финишировал на 25-м месте.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты финишировали вне топ-15 в спринте на этапе КМ в Нове-Место.

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