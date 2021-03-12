Халили — об итогах спринта на этапе КМ: одна из лучших гонок в сезоне

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

«Если смотреть на скорость по дистанции, то это, наверное, одна из лучших гонок в сезоне. Если смотреть по проигрышу, то меньше минуты от Бё. То есть всё меньше и меньше с каждой гонкой», — приводит слова Халили «Матч ТВ».

Биатлонист отмечает, что у него не сложилось со стрельбой.

«Когда удобнее бегать? Если готов, то хоть ночью выходи и беги», — добавил он.

Победителем спринтерской гонки стал французский биатлонист Кентен Фийон Майе. Второе место занял норвежец Тарьей Бё. Третье — итальянец Лукас Хофер. Халили финишировал на 38-м месте.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты финишировали вне топ-15 в спринте на этапе КМ в Нове-Место.