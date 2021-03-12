Логинов подвёл итоги спринта на этапе КМ в Нове-Место

Российский биатлонист Александр Логинов подвёл итоги спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

«В гонке отталкивались от погодных условий, потому что ожидали, что будет либо снег, либо дождь. Чтобы потом трасса не была в каше, решили, что в первой группе будет удобнее», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

По словам биатлониста, его подкосила травма.

«Не получалось отталкиваться на 100% правой ногой. Это та проблема с коленом. Как и раньше, по весне буду заниматься восстановлением», — добавил он.

Победителем спринтерской гонки стал французский биатлонист Кентен Фийон Майе. Второе место занял норвежец Тарьей Бё. Третье — итальянец Лукас Хофер. Логинов финишировал на 17-м месте.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты финишировали вне топ-15 в спринте на этапе КМ в Нове-Место.