Логинов подвёл итоги спринта на этапе КМ в Нове-Место

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Российский биатлонист Александр Логинов подвёл итоги спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Логинов подвёл итоги спринта на этапе КМ в Нове-Место
  • РИА Новости
  • © Joel Marklund/Keystone Press Agency

«В гонке отталкивались от погодных условий, потому что ожидали, что будет либо снег, либо дождь. Чтобы потом трасса не была в каше, решили, что в первой группе будет удобнее», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

По словам биатлониста, его подкосила травма.

«Не получалось отталкиваться на 100% правой ногой. Это та проблема с коленом. Как и раньше, по весне буду заниматься восстановлением», — добавил он.

Победителем спринтерской гонки стал французский биатлонист Кентен Фийон Майе. Второе место занял норвежец Тарьей Бё. Третье — итальянец Лукас Хофер. Логинов финишировал на 17-м месте.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты финишировали вне топ-15 в спринте на этапе КМ в Нове-Место.

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