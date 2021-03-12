Точилин назвал закономерным возвращение Дзюбы в сборную России в роли капитана
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«У меня нет сомнений, что Дзюба — игрок сборной. Может, он не в лучшей форме, но игры за сборную и за клуб — это разные мотивационные моменты», — цитирует Точилина РИА Новости.
Он отметил, что отлучение Дзюбы от сборной не связано со спортом и было понятно, что нападающий рано или поздно вернётся.
«Черчесов всегда обозначал, что именно для сборной Дзюба играет очень большую роль не только как игрок, но и как капитан. Поэтому его скорое возвращение закономерно», — добавил Точилин.
Сборной России в ближайшее время предстоят три матча отборочного цикла чемпионата мира 2022 года: с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).
Ранее Сергей Юран выразил мнение, что Дзюбе нет достойной замены в сборной России.