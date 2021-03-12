Точилин назвал закономерным возвращение Дзюбы в сборную России в роли капитана

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Сочи» и экс-футболист сборной России Александр Точилин прокомментировал возвращение форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюба в национальную команду в качестве капитана.
Точилин назвал закономерным возвращение Дзюбы в сборную России в роли капитана
  • globallookpress.com

«У меня нет сомнений, что Дзюба — игрок сборной. Может, он не в лучшей форме, но игры за сборную и за клуб — это разные мотивационные моменты», — цитирует Точилина РИА Новости.

Он отметил, что отлучение Дзюбы от сборной не связано со спортом и было понятно, что нападающий рано или поздно вернётся. 

«Черчесов всегда обозначал, что именно для сборной Дзюба играет очень большую роль не только как игрок, но и как капитан. Поэтому его скорое возвращение закономерно», — добавил Точилин.

Сборной России в ближайшее время предстоят три матча отборочного цикла чемпионата мира 2022 года: с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).

Ранее Сергей Юран выразил мнение, что Дзюбе нет достойной замены в сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить