Точилин назвал закономерным возвращение Дзюбы в сборную России в роли капитана

Бывший главный тренер «Сочи» и экс-футболист сборной России Александр Точилин прокомментировал возвращение форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюба в национальную команду в качестве капитана.

«У меня нет сомнений, что Дзюба — игрок сборной. Может, он не в лучшей форме, но игры за сборную и за клуб — это разные мотивационные моменты», — цитирует Точилина РИА Новости.

Он отметил, что отлучение Дзюбы от сборной не связано со спортом и было понятно, что нападающий рано или поздно вернётся.

«Черчесов всегда обозначал, что именно для сборной Дзюба играет очень большую роль не только как игрок, но и как капитан. Поэтому его скорое возвращение закономерно», — добавил Точилин.

Сборной России в ближайшее время предстоят три матча отборочного цикла чемпионата мира 2022 года: с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).

Ранее Сергей Юран выразил мнение, что Дзюбе нет достойной замены в сборной России.