Юран считает, что Дзюбе нет достойной замены в сборной России

Бывший футболист сборной России Сергей Юран высказался о решении Станислава Черчесова снова вызвать нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу в национальную команду и оставить его капитаном.

«Это правильное решение. Сейчас у Артёма не всё получается в «Зените», он пока ещё не в оптимальной форме. Но клуб и сборная — это разные вещи. Мы недавно могли убедиться, как команда играет без Дзюбы. Когда Артёма нет в составе, сборная выглядит печально. Дзюба — лидер, капитан, способен заряжать партнёров. Настоящий дядька! Таких нам сейчас явно не хватает. В сборной замены ему не видно. Годами наигранные связи, выход из обороны в атаку — всё это отработано с учётом качеств Артёма, его умения цепляться за мячи. Он способен продавливать, связывать центральных защитников. Когда Дзюба в форме, то он действительно помощник», — заявил Юран «Спорт-Экспрессу».

Артём Дзюба пропускал ноябрьские матчи национальной команды из-за публикации его интимного видео.

Ранее Уткин прокомментировал возвращение Дзюбы в сборную России.