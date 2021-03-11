Уткин прокомментировал возвращение Дзюбы в сборную России

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал решение главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова вызвать на предстоящие матчи форварда «Зенита» Артёма Дзюбу и вернуть ему статус капитана команды.

«У кого-то могут возникнуть сомнения: вроде бы Дзюба не очень хорошо сейчас играет в футбол и в последнем матче с «Рубином» не забил пенальти. Там, правда, события-то были какие бурные. Во-первых, форму забыли. Человек вообще не знал — может быть, ему голышом предстоит играть. А голышом у него, как вы знаете, получается не очень хорошо. Во-вторых, весь мир обсуждает и утверждает, что Мбаппе и Холанд неумолимой поступью идут на смену Роналду и Месси. Какими глазами должен Дзюба смотреть все эти дни повторы гола казанца Макарова? Тут поневоле чувствуешь себя старым, понимаете? Хотя я не уверен, что ты при этом чувствуешь себя Криштиану или Месси. Впрочем, с Артёма станется», — заявил Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

Дзюба пропускал заключительные матчи Лиги наций из-за публикации в интернете его интимного видео.

Ранее Канделаки выразила мнение, что Дзюба мог бы заиграть в «Тоттенхэме».