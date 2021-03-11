Канделаки считает, что Дзюба мог бы заиграть в «Тоттенхэме»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о решении главного тренера национальной команды Станислава Черчесова вызвать форварда «Зенита» Артёма Дзюбу в сборную России и назначить его капитаном.

«Разумеется, что место Артёма прямо сейчас — в главной команде страны. Звёзд с неба в последнее время не хватающей, а значит, нуждающейся в каждой звезде. Артём Дзюба мог бы с лёгкостью играть в каком-нибудь «Тоттенхэме», поскольку по своему статусу он ничем не хуже Миранчука и Головина. Есть у нас несколько топовых футболистов, и каждый должен быть в команде. Ну а капитанскую повязку Артём заслужил своей игрой на протяжении нескольких лет. С его авторитетом в сборной России тоже полный порядок. Так за чем же стало дело?» — написала Канделаки в своём Telegram.

Артём Дзюба не был вызван в сборную России на ноябрьские матчи Лиги наций из-за публикации интимного видео.

Ранее в РФС поддержали решение Черчесова вызвать Дзюбу в сборную России.