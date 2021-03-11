Канделаки считает, что Дзюба мог бы заиграть в «Тоттенхэме»

Короткая ссылка
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о решении главного тренера национальной команды Станислава Черчесова вызвать форварда «Зенита» Артёма Дзюбу в сборную России и назначить его капитаном.
Канделаки считает, что Дзюба мог бы заиграть в «Тоттенхэме»
  • globallookpress.com

«Разумеется, что место Артёма прямо сейчас — в главной команде страны. Звёзд с неба в последнее время не хватающей, а значит, нуждающейся в каждой звезде. Артём Дзюба мог бы с лёгкостью играть в каком-нибудь «Тоттенхэме», поскольку по своему статусу он ничем не хуже Миранчука и Головина. Есть у нас несколько топовых футболистов, и каждый должен быть в команде. Ну а капитанскую повязку Артём заслужил своей игрой на протяжении нескольких лет. С его авторитетом в сборной России тоже полный порядок. Так за чем же стало дело?» — написала Канделаки в своём Telegram.

Артём Дзюба не был вызван в сборную России на ноябрьские матчи Лиги наций из-за публикации интимного видео.

Ранее в РФС поддержали решение Черчесова вызвать Дзюбу в сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить