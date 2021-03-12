Российский хоккеист Кравцов в ближайшее время перейдёт в «Рейнджерс»
- РИА Новости
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«Виталий Кравцов отправится в расположение «Нью-Йорк Рейнджерс» в самое ближайшее время. Считаю, он прямо сейчас готов играть на уровне НХЛ», — цитирует Теофаноса Sport24.
В нынешнем сезоне Кравцов провёл 49 матчей за «Трактор» в Континентальной хоккейной лиге. В них он забросил 16 шайб и отдал восемь результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» обыграл «Трактор» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.