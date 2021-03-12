Российский хоккеист Кравцов в ближайшее время перейдёт в «Рейнджерс»

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Пол Теофанос, агент российского нападающего Виталия Кравцова, заявил, что его клиент скоро пополнит клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».
Российский хоккеист Кравцов в ближайшее время перейдёт в «Рейнджерс»
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Виталий Кравцов отправится в расположение «Нью-Йорк Рейнджерс» в самое ближайшее время. Считаю, он прямо сейчас готов играть на уровне НХЛ», — цитирует Теофаноса Sport24.

В нынешнем сезоне Кравцов провёл 49 матчей за «Трактор» в Континентальной хоккейной лиге. В них он забросил 16 шайб и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» обыграл «Трактор» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

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