«Химки» потерпели поражение от «Црвены Звезды» в Евролиге
- globallookpress.com
Встреча прошла в Белграде и завершилась со счётом 92:81 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Эррик Макколлум, который набрал 29 очков. У сербов 22 очка в свой актив записал Джордан Лойд.
Видео лучших моментов игры опубликовано на сайте Sportrecs.
В следующем матче Евролиги «Химки» сыграют с «Валенсией». Матч состоится 19 марта.
Ранее сообщалось, что ЦСКА установил клубный антирекорд в баскетбольной Евролиге.