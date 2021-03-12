«Химки» потерпели поражение от «Црвены Звезды» в Евролиге

Подмосковные «Химки» в гостях проиграли белградской «Црвене Звезде» проиграли в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча прошла в Белграде и завершилась со счётом 92:81 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Эррик Макколлум, который набрал 29 очков. У сербов 22 очка в свой актив записал Джордан Лойд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на сайте Sportrecs.

В следующем матче Евролиги «Химки» сыграют с «Валенсией». Матч состоится 19 марта.

Ранее сообщалось, что ЦСКА установил клубный антирекорд в баскетбольной Евролиге.