«Химки» потерпели поражение от «Црвены Звезды» в Евролиге

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Подмосковные «Химки» в гостях проиграли белградской «Црвене Звезде» проиграли в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Химки» потерпели поражение от «Црвены Звезды» в Евролиге
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Белграде и завершилась со счётом 92:81 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Эррик Макколлум, который набрал 29 очков. У сербов 22 очка в свой актив записал Джордан Лойд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на сайте Sportrecs.

В следующем матче Евролиги «Химки» сыграют с «Валенсией». Матч состоится 19 марта.

Ранее сообщалось, что ЦСКА установил клубный антирекорд в баскетбольной Евролиге.

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