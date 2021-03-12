Российская самбистка рассказала, как Мутко помог ей решить проблему с жильём

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Российская самбистка Марина Мохнаткина рассказала, как ей помог бывший министр спорта Виталий Мутко.
Российская самбистка рассказала, как Мутко помог ей решить проблему с жильём
  • РИА Новости
  • © Василий Пономарев

По её словам, в тот момент, когда она была трёхкратной чемпионкой мира, а также после победы на Всемирных играх боевых искусств и Универсиаде у национальной команды была встреча с президентом России Владимиром Путиным. Как она вспоминает, там же был Мутко, к которому она обратилась по поводу своей проблемы.

«Я подошла к нему и сказала, что у меня есть проблема – мне жить негде. Надавила на жалость, но тем не менее рассказала о проблеме, несмотря на то, что внутри было волнение. Он откликнулся и сказал: «Без проблем, Марин, я решу твою проблему». Я приехала домой и была в шоке, когда сразу поступил звонок с министерства спорта: сказали, что мы все решим. И решили. Я получила хорошую четырехкомнатную квартиру в Перми. Выбрала пентхауз, 100 квадратных метров. Не могла поверить, что это со мной происходит», — сказала Мохнаткина в интервью на YouTube-канале «Руки выше».

Ранее  Мутко отверг предположение, что российский легкоатлет Сергей Шубенков применял допинг.

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