Федерация тенниса Украины поддержала Свитолину, которую раскритиковали после поражения от Кузнецовой

Федерация тенниса Украины поддержала Элину Свитолину, которую подвергли критике после поражения от россиянки Светланы Кузнецовой на турнире в Дубае.

«На этой неделе в социальных сетях поднялся большой, как сейчас принято говорить, хейт от теннисных болельщиков, которые к тому же считают себя незаурядными специалистами в данном виде спорта. Волну негатива вызвало поражение Элины Свитолиной на турнире в Дубае. После этого в сети появилось невероятное количество безосновательных бранных, а иногда и откровенно оскорбительных комментариев в адрес лучшей теннисистки Украины. В сложившейся ситуации Федерация тенниса Украины считает необходимым высказаться в поддержку Элины Свитолиной», — говорится в заявлении федерации в Instagram.

В организации отметили, что у каждого спортсмена бывают неудачные периоды и в такой момент ему требуется поддержка. Федерация тенниса Украины также назвала недопустимыми издевательства над Свитолиной, так как это только мешает ей восстановиться и прийти к своей лучшей форме.

«Элина была, есть и навсегда останется гордостью Украины! Полоса неудач обязательно пройдёт, и вскоре мы увидим новые триумфы на мировой арене. Это будет достойным ответом хейтерам», — написано в тексте.

Ранее сообщалось, что Кузнецова обыграла Свитолину во втором круге турнира WTA в Дубае.