Кузнецова обыграла Свитолину и вышла в третий раунд турнира WTA в Дубае

Россиянка Светлана Кузнецова взяла верх над украинкой Элиной Свитолиной в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:1 в пользу двукратной победительницы турниров Большого шлема в одиночном разряде.

Свитолина является пятой ракеткой мира и чемпионкой Итогового турнира в одиночном разряде 2018 года.

Кузнецова в следующем раунде сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой, которая оказалась сильнее представительницы Латвии Елены Остапенко.

Ранее сообщалось, что Белинда Бенчич победила Веронику Кудерметову и сыграет с Анастасией Потаповой в третьем круге турнира в Дубае.