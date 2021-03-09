Кузнецова обыграла Свитолину и вышла в третий раунд турнира WTA в Дубае
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:1 в пользу двукратной победительницы турниров Большого шлема в одиночном разряде.
Свитолина является пятой ракеткой мира и чемпионкой Итогового турнира в одиночном разряде 2018 года.
Кузнецова в следующем раунде сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой, которая оказалась сильнее представительницы Латвии Елены Остапенко.
Ранее сообщалось, что Белинда Бенчич победила Веронику Кудерметову и сыграет с Анастасией Потаповой в третьем круге турнира в Дубае.