Потапова сыграет с Бенчич в третьем круге турнира в Дубае

Российская теннисистка Вероника Кудерметова потерпела поражение от швейцарки Белинды Бенчич во втором круге турнира женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

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AFP