Потапова сыграет с Бенчич в третьем круге турнира в Дубае
Российская теннисистка Вероника Кудерметова потерпела поражение от швейцарки Белинды Бенчич во втором круге турнира женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.
- © DAVID GRAY
- AFP
Встреча продолжалась 2 часа 39 минут и завершилась со счётом 4:6, 7:5, 4:6.
В третьем круге турнира Бенчич сыграет с российской теннисисткой Анастасией Потаповой.
Ранее сообщалось, что Потапова победила Киз и вышла в третий круг турнира в Дубае.
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