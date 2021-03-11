Путин поздравил Баха с переизбранием на должность президента МОК

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Президент России Владимир Путин поздравил Томаса Баха с переизбранием на должность президента Международного олимпийского комитета (МОК).
Путин поздравил Баха с переизбранием на должность президента МОК
  • РИА Новости

«Искренне поздравляю Вас с переизбранием на пост президента МОК. Итоги голосования свидетельствуют о признании Вашего огромного личного вклада в развитие олимпийского движения и популяризацию спорта в мире. Я хотел бы подтвердить готовность России к продолжению конструктивного взаимодействия с МОК по всем направлениям», — гласит официальная телеграмма президента России.

Олимпийский чемпион — 1976 по фехтованию Томас Бах стал главой МОК в сентябре 2013-го. 10 марта он был переизбран на новый четырёхлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.

Ранее Путин оценил ситуацию на рынке вакцин от коронавируса.

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