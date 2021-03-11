Матыцин заявил, что требования Роспотребнадзора не мешают российским спортсменам готовиться к ОИ
- РИА Новости
«Вчера был выбран на очередной срок Томас Бах. Мы поздравили его и надеемся, что проделанная работа позволит провести в намеченные сроки Олимпийские игры. Российская команда готовится к Олимпиаде с учётом нынешней ситуации и с соблюдением требований Роспотребнадзора. Однако это не мешает подготовке. У меня есть уверенность, что с определёнными ограничениями Игры состоятся и россияне выступят на них. ОКР, федерации и Минспорта делают всё, чтобы создать необходимые условия для подготовки. Особое внимание мы уделяем медицинскому обеспечению. Здоровье сейчас — это самое важное», — цитирует Матыцина ТАСС.
Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 11 августа.
Ранее Матыцин заявил, что заявления об отставке не писал.