Матыцин заявил, что требования Роспотребнадзора не мешают российским спортсменам готовиться к ОИ

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Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, как проходит подготовка отечественных спортсменов к Олимпийским играм в условиях пандемии.
Матыцин заявил, что требования Роспотребнадзора не мешают российским спортсменам готовиться к ОИ
  • РИА Новости

«Вчера был выбран на очередной срок Томас Бах. Мы поздравили его и надеемся, что проделанная работа позволит провести в намеченные сроки Олимпийские игры. Российская команда готовится к Олимпиаде с учётом нынешней ситуации и с соблюдением требований Роспотребнадзора. Однако это не мешает подготовке. У меня есть уверенность, что с определёнными ограничениями Игры состоятся и россияне выступят на них. ОКР, федерации и Минспорта делают всё, чтобы создать необходимые условия для подготовки. Особое внимание мы уделяем медицинскому обеспечению. Здоровье сейчас — это самое важное», — цитирует Матыцина ТАСС.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 11 августа.

Ранее Матыцин заявил, что заявления об отставке не писал.

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