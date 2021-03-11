Матыцин: я заявления об отставке не писал

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что не писал заявления об уходе с занимаемой должности.

«Я же здесь стою перед вами, я заявления об отставке не писал. Никакой почвы для подобных сообщений нет. Новость, как вы видите, оказалась нежизнеспособной. Смысла её реанимировать не вижу. Мы продолжаем работать. Повторяю, Министерство спорта идёт по пути развития. Я и моя команда уверены, что мы в силах вместе с федерациями и Олимпийским комитетом реализовать все задачи», — цитирует министра спорта NEWS.ru.

56-летний Матыцин занимает пост министра спорта России с 21 января 2020 года.

Ранее Минспорт опроверг сообщения об отставке Матыцина.