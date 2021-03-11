Широков поддержал решение Черчесова вернуть Дзюбе капитанскую позвязку

Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков прокомментировал решение наставника национальной команды Станислава Черчесова вернуть капитанскую повязку форварду Артёму Дзюбе на ближайшие матчи отборочного цикла к ЧМ-2022.

«Какие проблемы? Дзюба — основной футболист сборной. Он не давал поводов для того, чтобы его не вызывали. Видео было полгода назад. Его репутацию на футбольном поле оно никак не затронет. Это его личное дело. Много болельщиков как против, так и поддерживают такое решение. Главный тренер вызывает того, кого считает нужным. Если же он решил вызвать Дзюбу и отдать ему капитанскую повязку, то имеет на это полное право», — заявил Широков «Спорт-Экспрессу».

Ближайший матч сборная России сыграет с командой Мальты в среду, 24 марта. Начало встречи — в 22:45 мск.

Ранее Черчесов заявил о возвращении Дзюбе капитанской повязки в сборной России.