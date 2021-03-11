Широков поддержал решение Черчесова вернуть Дзюбе капитанскую позвязку

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков прокомментировал решение наставника национальной команды Станислава Черчесова вернуть капитанскую повязку форварду Артёму Дзюбе на ближайшие матчи отборочного цикла к ЧМ-2022.
Широков поддержал решение Черчесова вернуть Дзюбе капитанскую позвязку
  • globallookpress.com

«Какие проблемы? Дзюба — основной футболист сборной. Он не давал поводов для того, чтобы его не вызывали. Видео было полгода назад. Его репутацию на футбольном поле оно никак не затронет. Это его личное дело. Много болельщиков как против, так и поддерживают такое решение. Главный тренер вызывает того, кого считает нужным. Если же он решил вызвать Дзюбу и отдать ему капитанскую повязку, то имеет на это полное право», — заявил Широков «Спорт-Экспрессу».

Ближайший матч сборная России сыграет с командой Мальты в среду, 24 марта. Начало встречи — в 22:45 мск.

Ранее Черчесов заявил о возвращении Дзюбе капитанской повязки в сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить