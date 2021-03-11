СМИ: Нагельсман возглавит «Баварию» в случае ухода Флика

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман может возглавить «Баварию», если наставник мюнхенцев Ханс-Дитер Флик уйдёт в сборную Германии.

Об этом сообщает Bild. По информации источника, в случае, если Ханс-Дитер Флик согласится принять сборную Германии, «Бавария» обратится к наставнику «Лейпцига» Юлиану Нагельсману.

66-летний Флик стал главным тренером «Баварии» в 2019 году. Под руководством специалиста мюнхенский клуб выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мир, чемпионат Германии, стал обладателем Кубка и Суперкубка страны и Суперкубка УЕФА.

Нагельсману 33 года, он возглавляет «Лейпциг» с 2019 года. В прошлом сезоне команда завоевала бронзовые медали Бундеслиги и дошла до стадии полуфинала Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что Флик является основным кандидатом на пост тренера сборной Германии по футболу.