На стадионе «Зенита» откроется мобильный пункт вакцинации от коронавируса
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба «Зенита», вакцина будет доступна всем посетителям «Газпром Арены» старше 18 лет — при наличии паспорта и СНИЛС, а также при отсутствии противопоказаний.
Пункт вакцинации на стадионе будет работать на всех домашних матчах петербургского клуба до конца нынешнего сезона.
После 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» расположился на первом месте в турнирной таблице с 42 очками. На втором месте идёт московский ЦСКА с 40 очками и на третьем — «Спартак» с 38 очками.
Ранее сообщалось, что Акинфеев отправится с ЦСКА на матч РПЛ с «Арсеналом».