На стадионе «Зенита» откроется мобильный пункт вакцинации от коронавируса

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13 марта в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе «Зенита» «Газпром Арена» откроется мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
На стадионе «Зенита» откроется мобильный пункт вакцинации от коронавируса
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба «Зенита», вакцина будет доступна всем посетителям «Газпром Арены» старше 18 лет — при наличии паспорта и СНИЛС, а также при отсутствии противопоказаний.

Пункт вакцинации на стадионе будет работать на всех домашних матчах петербургского клуба до конца нынешнего сезона.

После 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» расположился на первом месте в турнирной таблице с 42 очками. На втором месте идёт московский ЦСКА с 40 очками и на третьем — «Спартак» с 38 очками.

Ранее сообщалось, что Акинфеев отправится с ЦСКА на матч РПЛ с «Арсеналом».

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