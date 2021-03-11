На стадионе «Зенита» откроется мобильный пункт вакцинации от коронавируса

13 марта в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе «Зенита» «Газпром Арена» откроется мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает пресс-служба «Зенита», вакцина будет доступна всем посетителям «Газпром Арены» старше 18 лет — при наличии паспорта и СНИЛС, а также при отсутствии противопоказаний.

Пункт вакцинации на стадионе будет работать на всех домашних матчах петербургского клуба до конца нынешнего сезона.

После 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» расположился на первом месте в турнирной таблице с 42 очками. На втором месте идёт московский ЦСКА с 40 очками и на третьем — «Спартак» с 38 очками.

Ранее сообщалось, что Акинфеев отправится с ЦСКА на матч РПЛ с «Арсеналом».