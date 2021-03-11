Устюгов отреагировал на просьбу Клебо отозвать апелляцию на результаты марафона на ЧМ

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Российский лыжник Сергей Устюгов отреагировали на просьбу норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо отозвать апелляцию на результаты марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Устюгов отреагировал на просьбу Клебо отозвать апелляцию на результаты марафона на ЧМ
  • © РИА Новости / Федерико Модика

Устюгов прокомментировал публикацию Клебо в Instagram эмодзи с изображением огня.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне российский лыжник Александр Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста сборной России Клебо дисквалифицировали, а Большунову присудили серебряную медаль. Победу в итоге одержал другой норвежский лыжник — Эмиль Иверсен.

Ранее российские болельщики оценили просьбу Клебо отозвать апелляцию на результаты марафона на ЧМ.

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