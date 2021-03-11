Устюгов отреагировал на просьбу Клебо отозвать апелляцию на результаты марафона на ЧМ

Российский лыжник Сергей Устюгов отреагировали на просьбу норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо отозвать апелляцию на результаты марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

Устюгов прокомментировал публикацию Клебо в Instagram эмодзи с изображением огня.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне российский лыжник Александр Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста сборной России Клебо дисквалифицировали, а Большунову присудили серебряную медаль. Победу в итоге одержал другой норвежский лыжник — Эмиль Иверсен.

Ранее российские болельщики оценили просьбу Клебо отозвать апелляцию на результаты марафона на ЧМ.