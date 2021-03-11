Почеттино подвёл итоги матча ПСЖ — «Барселона»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал ничью с «Барселоной» в ответном матче 1/8 финала и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы очень рады пройти дальше. Попадание в четвертьфинал очень важно для ПСЖ. Если судить по прошедшему матчу, то могу сказать, что мы не были столь агрессивными, как планировалось. За время перерыва нам удалось кое-что исправить, но в целом мы недовольны началом встречи. Внесённые изменения в перерыве помогли нам добиться лучшего результата», — приводит слова Почеттино Marca.

Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 1:1. Общий счёт двух игр — 5:2 в пользу ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Клопп прокомментировал выход «Ливерпуля» в четвертьфинал Лиги чемпионов.