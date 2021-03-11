Клебо поздравил Большунова с серебром в лыжном марафоне на ЧМ

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поздравил россиянина Александра Большунова с завоеванием серебряной медали в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Хочу поздравить Большунова с серебряной медалью. Он блестящий лыжник. Впереди у нас будет много сложных соревнований. Я с нетерпением их жду. Сделаю всё, что смогу, в субботу и воскресенье на этапе Кубка мира», — написал Клебо в своём Instagram.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Александр Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен — Эмиль Иверсен.

Позже норвежская команда подала апелляцию на дисквалификацию Клебо, но 10 марта Йоханнес заявил, что попросил федерацию отозвать протест.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Клебо, который попросил отозвать апелляцию на результат марафона.