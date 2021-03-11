Губерниев о словах Клебо об апелляции: люди приняли решение не злить русского медведя

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который попросил отозвать апелляцию на результат марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Мы про этот эпизод практически всё знаем. Хочу сказать, что мне, чисто по-человечески, жаль Клебо. Я ему симпатизирую, но в той ситуации правила он нарушал. Для норвежцев это была гонка жизни. Мы предполагали, что здесь будет не совсем спортивная история. Может быть, история норвежской доминации во многих вопросах лыжного спорта. В данном случае люди просто включили голову и приняли решение не злить русского медведя. В этой ситуации здоровые отношения между двумя лыжными державами важнее. Слова Клебо заслуживают уважения. Это слова не мальчика, а мужчины», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Александр Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен — Эмиль Иверсен.

Ранее Клебо поблагодарил норвежскую федерацию за отзыв апелляции на результаты марафона на ЧМ.

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