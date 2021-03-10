Авербух — о возможном возвращении Загитовой: для Алины нет ничего невозможного

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне хореограф Илья Авербух высказался о возможном возвращении фигуристки Алины Загитовой в профессиональный спорт.

«Алина — очень талантливый и целеустремлённый человек. У неё есть все возможности, если она для себя решит. Конечно, нужно будет проделать колоссальную работу, потому что необходимо восстановить старые прыжки, а после выучить как минимум тройной аксель и четверной прыжок. Как мне кажется, Алина прекрасно понимает, на что идёт, когда говорит о готовности вернуться. Я уверен, что для такой талантливой фигуристки, как Алина, нет ничего невозможного», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что Загитова является огромной личностью для женского одиночного катания и зрители будут счастливы снова увидеть её на льду.

Загитова, которая является олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата мира и первенства Европы, приостановила профессиональную карьеру в декабре 2019 года. 10 февраля она заявила о желании возобновить выступления на соревнованиях.

Ранее Мария Бутырская высказалась о возможном возвращении Загитовой в фигурное катание.