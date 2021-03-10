Путин поздравил фристайлистку Смирнову с победой в парном могуле на ЧМ
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Поздравительное письмо опубликовано на сайте Кремля.
«На чемпионате мира в Казахстане Вы показали превосходный результат в соревнованиях в парном могуле, продемонстрировали отличную подготовку и по-настоящему лидерские качества», — говорится в сообщении.
Президент также отметил, что успех Смирновой является серьёзным достижением для её спортивной карьеры и замечательным подарком её наставникам и болельщикам.
Ранее Путин назвал Александра Большунова главным героем лыжного марафона на ЧМ.