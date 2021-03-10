Путин поздравил фристайлистку Смирнову с победой в парном могуле на ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил отечественную фристайлистку Анастасию Смирнову с победой в парном могуле на чемпионате мира в Алма-Ате.

Поздравительное письмо опубликовано на сайте Кремля.

«На чемпионате мира в Казахстане Вы показали превосходный результат в соревнованиях в парном могуле, продемонстрировали отличную подготовку и по-настоящему лидерские качества», — говорится в сообщении.

Президент также отметил, что успех Смирновой является серьёзным достижением для её спортивной карьеры и замечательным подарком её наставникам и болельщикам.

Ранее Путин назвал Александра Большунова главным героем лыжного марафона на ЧМ.