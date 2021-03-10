В КДК РФС сообщили, что получили письмо от «Спартака» по поводу жёлтой карточки Жиго

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что московский «Спартак» обратился по поводу жёлтой карточки защитника команды Самуэля Жиго, которая была получена в матче 21-го тура с «Краснодаром» (6:1).
В КДК РФС сообщили, что получили письмо от «Спартака» по поводу жёлтой карточки Жиго
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Мы получили письмо от «Спартака» ещё вчера. В соответствии с регламентом, мы направили его в экспертно-судейскую комиссию для дачи заключения по данному вопросу. Завтра пройдёт заседание, ждём заключения ЭСК и, если мы его получим, примем решение», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Предупреждение в игре с «Краснодаром» стало для Жиго четвёртым, из-за чего он вынужден пропустить встречу 22-го тура с «Динамо», которая состоится 13 марта в Москве.

Ранее бывший тренер ЦСКА оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ.

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