В КДК РФС сообщили, что получили письмо от «Спартака» по поводу жёлтой карточки Жиго

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что московский «Спартак» обратился по поводу жёлтой карточки защитника команды Самуэля Жиго, которая была получена в матче 21-го тура с «Краснодаром» (6:1).

«Мы получили письмо от «Спартака» ещё вчера. В соответствии с регламентом, мы направили его в экспертно-судейскую комиссию для дачи заключения по данному вопросу. Завтра пройдёт заседание, ждём заключения ЭСК и, если мы его получим, примем решение», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Предупреждение в игре с «Краснодаром» стало для Жиго четвёртым, из-за чего он вынужден пропустить встречу 22-го тура с «Динамо», которая состоится 13 марта в Москве.

Ранее бывший тренер ЦСКА оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ.