СМИ: «Локомотив» уволил 23 сотрудника за фотографию в соцсетях

23 сотрудника московского футбольного клуба «Локомотив» покинули клуб после размещения фотографии в социальных сетях.

Как сообщает «Чемпионат», из клуба ушли сотрудники отдела маркетинга, пресс-службы, дизайна, SMM и IT-департамента.

Причиной этого стала фотография, которую опубликовал один из работников, на ней все сотрудники стоят в футболках с нецензурной фразой, принадлежащей бывшему директору по внутренним коммуникациям «Локомотива» Николаю Комарову. Он был отправлен в отставку около недели назад.

В итоге все присутствующие на снимке были вынуждены написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что футболист «Локомотива» Ведран Чорлука может продолжить карьеру в «Динамо».