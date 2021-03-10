Сборная России по хоккею сыграет товарищеские матчи с Белоруссией и Швейцарией

Сборная России по хоккею в апреле проведёт по два товарищеских матча с командами Белоруссии и Швейцарии.

«Национальная сборная России сыграет по два матча со швейцарцами и белорусами. Планируется, что матчи с белорусами состоятся в Москве, а со швейцарцами — на выезде. Еврочелленджа в этом году не будет. Вместо него как раз будут эти контрольные матчи», — цитирует ТАСС пресс-службу ФХР.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты на ЧМ выступят под флагом ФХР или ОКР.