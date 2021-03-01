Российские хоккеисты на ЧМ выступят под флагом ФХР или ОКР

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Исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов рассказал, что российская команда на чемпионате мира 2021 года в Латвии будут выступать либо под флагом ФХР, либо под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).
Российские хоккеисты на ЧМ выступят под флагом ФХР или ОКР
  • РИА Новости

«Всё будет хорошо. Все заверения получены, решения приняты, наши спортсмены примут участие. Они будут представлять либо свою федерацию, либо Олимпийский комитет России. Как вы знаете, знак ОКР тоже имеет в себе триколор. Так что, если знак наших спортсменов будет на груди, никаких сомнений по поводу того, какую сборную они представляют, ни у кого не будет», — приводит слова Курбатова РИА Новости.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Мировое первенство 2021 года пройдёт с 21 мая по 6 июня в Риге.

Ранее Третьяк рассказал, кто будет руководить сборной России на ЧМ по хоккею в Латвии.

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