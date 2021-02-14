Третьяк рассказал, кто будет руководить сборной России на ЧМ по хоккею в Латвии

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что на чемпионате мира 2021 года в Латвии национальной командой будет руководить главный тренер Валерий Брагин.

«Главным на чемпионате мира ясно кто будет у нас — Брагин. Он главный тренер. Они с Ларионовым работают в связке. Не надо думать, что Брагин не принимает участия в определении состава, в разработке. Нет, всё взаимосвязано, у нас всё время круглый стол, обмен опытом. Брагин у нас главный тренер», — цитирует Третьяка РИА Новости.

На этапе Евротура в Швеции сборная России была составлена из игроков молодёжной команды, а обязанности главного тренера исполнял Игорь Ларионов.

Сборная России, выиграв этапы в Финляндии, России и Швеции, досрочно стала победителем общего зачёта турнира, набрав 24 очка, и в девятый раз выиграла Еврохоккейтур, повторив рекорд Финляндии по числу побед на турнире.

Чемпионат мира пройдёт с 21 мая по 6 июня в Риге.

Ранее Андрей Назаров заявил, что с удовольствием смотрел матчи сборной России по хоккею на Шведских играх.