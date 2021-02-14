Назаров заявил, что с удовольствием смотрел матчи сборной России по хоккею на Шведских играх

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Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на победу сборной России по хоккею на третьем этапе Евротура — Шведских играх.
Назаров заявил, что с удовольствием смотрел матчи сборной России по хоккею на Шведских играх
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Поздравляю всех болельщиков, которые искренне переживали за сборную России, болели за неё, всячески поддерживали. Знаю, что в нашей стране миллионы поклонников хоккея. С удовольствием посмотрел за играми нашей команды на Шведских играх, сегодняшний третий период с чехами сыгран по советским лекалам: мощь в атаке, командная игра в пас, полное доминирование над соперником», — цитирует Назарова «Чемпионат».

Он отметил, что после побед пропали сразу все критики национальной команды, а также похвалил Федерацию хоккея России за то, что дали играть молодёжи на турнирах.

«Без доверия не бывает побед, в чём мы сейчас в очередной раз убедились. С финского этапа Евротура прошло уже много времени, а сборная России продолжает побеждать. Значит, мы двигаемся в правильном направлении», — добавил Назаров.

Сборная России, выиграв этапы в Финляндии, России и Швеции, досрочно стала победителем общего зачёта турнира, набрав 24 очка, и в девятый раз выиграла Еврохоккейтур, повторив рекорд Финляндии по числу побед на турнире.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Брагин отметил, что молодые хоккеисты проявили себя на Евротуре.

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