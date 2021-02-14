Брагин — о выступлении сборной на Еврохоккейтуре: молодые ребята проявили себя

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Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал досрочную победу национальной команды под руководством Игоря Ларионова в Еврохоккейтуре сезона-2020/21.
Брагин — о выступлении сборной на Еврохоккейтуре: молодые ребята проявили себя
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Прекрасное выступление, молодые ребята проявили себя. Довольны результатом. Есть ли на примете игроки, которые могли бы выступить на следующем этапе Евротура и, возможно, на чемпионате мира? Сейчас сложно и рано говорить об этом — надо всё проанализировать, а потом принимать решение. Главный итог шведского этапа Евротура? Я всегда говорил, ещё когда работал в молодёжной сборной, что в России всегда есть таланты. Просто нужно развивать их», — приводит слова Брагина ТАСС.

Он также рассказал о своём взаимодействии с Игорем Ларионовым, исполнявшим обязанности главного тренера сборной на этапе Еврохоккейтура в Швеции.

«Не подсказывал ему, но беседовали. Для того чтобы принимать решения, нужно находиться внутри и знать состояние каждого игрока. Обсуждения были, но решения принимались там», — добавил специалист.

Сборная России, выиграв этапы в Финляндии, России и Швеции, досрочно стала победителем общего зачёта турнира, набрав 24 очка, и девятый раз выиграла Еврохоккейтур, повторив рекорд Финляндии по числу побед на турнире.

Ранее сообщалось, что президент ФХР назвал выступление в Еврохоккейтуре проверкой для молодых хоккеистов.

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