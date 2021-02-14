Президент ФХР назвал выступление в Еврохоккейтуре проверкой для молодых хоккеистов
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- РИА Новости
«Победа есть победа, надо всегда придавать ей значение. У нас хорошая молодёжь, которую мы обстреливаем с прицелом на будущее. Смотрим игроков, идём своим планом. Для того и Евротур, чтобы проверять молодых», — приводит слова Третьяка ТАСС.
Сборная России, выиграв этапы в Финляндии, России и Швеции, досрочно стала победителем общего зачёта турнира, набрав 24 очка, и девятый раз выиграла Еврохоккейтур, повторив рекорд Финляндии по числу побед на турнире.
Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Чехию в матче Еврохоккейтура.