Президент ФХР назвал выступление в Еврохоккейтуре проверкой для молодых хоккеистов

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал досрочную победу сборной России в Еврохоккейтуре сезона-2020/21.
Президент ФХР назвал выступление в Еврохоккейтуре проверкой для молодых хоккеистов
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Победа есть победа, надо всегда придавать ей значение. У нас хорошая молодёжь, которую мы обстреливаем с прицелом на будущее. Смотрим игроков, идём своим планом. Для того и Евротур, чтобы проверять молодых», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Сборная России, выиграв этапы в Финляндии, России и Швеции, досрочно стала победителем общего зачёта турнира, набрав 24 очка, и девятый раз выиграла Еврохоккейтур, повторив рекорд Финляндии по числу побед на турнире.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Чехию в матче Еврохоккейтура.

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