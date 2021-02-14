Президент ФХР назвал выступление в Еврохоккейтуре проверкой для молодых хоккеистов

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал досрочную победу сборной России в Еврохоккейтуре сезона-2020/21.

«Победа есть победа, надо всегда придавать ей значение. У нас хорошая молодёжь, которую мы обстреливаем с прицелом на будущее. Смотрим игроков, идём своим планом. Для того и Евротур, чтобы проверять молодых», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Сборная России, выиграв этапы в Финляндии, России и Швеции, досрочно стала победителем общего зачёта турнира, набрав 24 очка, и девятый раз выиграла Еврохоккейтур, повторив рекорд Финляндии по числу побед на турнире.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Чехию в матче Еврохоккейтура.