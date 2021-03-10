Источник: олимпийский чемпион Нортуг будет отбывать срок в клинике за хранение наркотиков

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг будет отбывать срок в наркологической клинике за хранение наркотиков.

Об этом сообщает норвежское издание VG. По неофициальной информации, титулованный лыжник может отправиться в клинику в Болкеше, которая занимается лечением наркозависимости.

В середине августа Нортуг был остановлен полицией за превышение скорости и отправлен на медицинское освидетельствование. Полиция обнаружила в его доме кокаин.

В декабре 2020 года суд Осло приговорил Нортуга к семи месяцам заключения за хранение наркотиков. После подачи прошения ему позволили отбывать срок не в тюрьме, а в наркологическом учреждении.

Ранее сообщалось, что призёр ОИ-1996 обвиняется в торговле наркотиками.