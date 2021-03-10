Источник: олимпийский чемпион Нортуг будет отбывать срок в клинике за хранение наркотиков

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг будет отбывать срок в наркологической клинике за хранение наркотиков.
Источник: олимпийский чемпион Нортуг будет отбывать срок в клинике за хранение наркотиков
  • Reuters

Об этом сообщает норвежское издание VG. По неофициальной информации, титулованный лыжник может отправиться в клинику в Болкеше, которая занимается лечением наркозависимости. 

В середине августа Нортуг был остановлен полицией за превышение скорости и отправлен на медицинское освидетельствование. Полиция обнаружила в его доме кокаин.

В декабре 2020 года суд Осло приговорил Нортуга к семи месяцам заключения за хранение наркотиков. После подачи прошения ему позволили отбывать срок не в тюрьме, а в наркологическом учреждении.

Ранее сообщалось, что призёр ОИ-1996 обвиняется в торговле наркотиками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить