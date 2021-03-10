СМИ: Информаторы WADA Степановы обвинили Россию в нарушении прав человека и подали иск в ООН
- AFP
По информации Sports Integrity Initiative, Степановы обвиняют Россию в нарушении статьи 7 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП).
Помимо этого, супруги обвинили Россию в нарушении п. 3 статьи 8 МПГПП.
В декабре 2014 года Юлия и Виталий Степановы стали героями фильма немецкой телекомпании ARD. В фильме утверждалось, что российские легкоатлеты по указанию своих тренеров принимали запрещённые препараты. Независимое расследование WADA закончилось дисквалификацией Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Ранее Юлия Степанова заявила, что боится возвращаться в Россию.