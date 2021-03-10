СМИ: Информаторы WADA Степановы обвинили Россию в нарушении прав человека и подали иск в ООН

Короткая ссылка
Супруги Юлия и Виталий Степановы, информаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA), подготовили иск против России, адресованный Верховному комиссару ООН по правам человека.
СМИ: Информаторы WADA Степановы обвинили Россию в нарушении прав человека и подали иск в ООН
  • AFP

По информации Sports Integrity Initiative, Степановы обвиняют Россию в нарушении статьи 7 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП).

Помимо этого, супруги обвинили Россию в нарушении п. 3 статьи 8 МПГПП.

В декабре 2014 года Юлия и Виталий Степановы стали героями фильма немецкой телекомпании ARD. В фильме утверждалось, что российские легкоатлеты по указанию своих тренеров принимали запрещённые препараты. Независимое расследование WADA закончилось дисквалификацией Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Ранее Юлия Степанова заявила, что боится возвращаться в Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить