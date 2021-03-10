Онопко — о защитнике ЦСКА Фуксе: быстрый, манёвренный, думающий

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался о защитнике московской команды Бруно Фуксе.

«На меня Бруно Фукс сразу произвёл приятное впечатление — быстрый, манёвренный, думающий, что особенно ценно для центрального защитника. Благодаря Марио Фернандесу, который его опекает в команде, Бруно быстро вошёл в коллектив и уже пытается говорить по-русски», — приводит слова Онопко «Спорт-Экспресс».

Тренер рассказывает, что в матче Российской премьер-лиги с «Ахматом» за десять минут на поле Фукс травмировал мышцу бедра.

«Перед матчем с «Ростовом» Фукс уже начал работать в общей группе, а потом случился рецидив. Но Бруно чуть за 20. В такие годы справляются и с более серьёзными неприятностями. Я не на стороне тех, кто считает покупку Бруно Фукса поспешной и неоправданной», — добавил он.

Бруно Фукс перешёл в московский ЦСКА из «Интернасьонала» в августе 2020 года за €8 млн. В нынешнем сезоне защитник провёл в составе ЦСКА 12 минут.

Ранее Онопко сравнил защитника ЦСКА Васина с Беккенбауэром.