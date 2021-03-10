Онопко — об уходе из ЦСКА: помощник должен быть горой за главного тренера

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Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко ответил на вопрос о том, не ёкнуло ли у него сердце, когда в тренерском штабе московской команды появился Василий Березуцкий.
Онопко — об уходе из ЦСКА: помощник должен быть горой за главного тренера
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Было немного. Да и когда Александр Ермакович приехал из Белоруссии, тоже мелькнуло — уж не под меня ли? Но я привык работать и жить сегодняшним днём. Повторяю, у нас с Виктором Гончаренко в отношениях всё было идеально», — приводит слова Онопко «Спорт-Экспресс».

Тренер отмечает, что Гончаренко всегда советовался с ним.

«Я раз и навсегда усвоил: помощник должен во всём быть горой за главного тренера», — добавил он.

Виктор Онопко покинул должность тренера московского ЦСКА в конце 2020 года.

Ранее сообщалось, что Онопко сравнил защитника ЦСКА Васина с Беккенбауэром.

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