Вилков: у нас есть шутка: «Лапочкин поехал судить «Спартак», значит, они не проиграют»

Футбольный арбитр Михаил Вилков рассказал, как судьи подшучивают между собой.

«Ситуация сложилась так, что мне приходится постоянно судить Питер и Москву. Тот факт, что при мне «Зенит» побеждает, — это обыкновенное стечение обстоятельств. Есть и другой пример: «Спартак», например, не проигрывает, если матч обслуживает Сергей Лапочкин», — приводит слова Вилкова «Чемпионат».

Арбитр отмечает, что Лапочкин из Санкт-Петербурга.

«Какие могут быть вопросы? У нас даже шутка есть: Лапочкин поехал судить «Спартак», значит, сегодня они не проиграют. В этом не нужно искать подвоха и заговора», — добавил он.

В ноябре 2020 года Михаил Вилков был исключён из состава судей Российской премьер-лиги (РПЛ). Вилков обслуживал скандальный матч «Краснодара» с «Рубином» (3:1). Арбитр признался, что ввёл в заблуждение членов контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) при рассмотрении жалобы казанского клуба. После этого апелляционный комитет попросил союз применить санкции к арбитру.

Ранее Вилков высказался о том, что его называют «зенитовским судьёй».