Главный тренер баскетбольного клуба вышел из себя на пресс-конференции после матча ЛЧ
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«Мы потратили 25 часов, чтобы приехать сюда на матч! Это просто нечестно», — кричал Поцекко на пресс-конференции после встречи.
Игра закончилась поражением «Динамо Сассари» со счётом 89:90.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Basketball Champions League.
Джанмарко Поцекко играл за баскетбольный клуб «Химки» с 2005 по 2007 год.
Ранее сообщалось, что игрок НБА покинул клуб из-за антисемитских оскорблений во время стрима игры.