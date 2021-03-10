Главный тренер баскетбольного клуба вышел из себя на пресс-конференции после матча ЛЧ

Главный тренер баскетбольного клуба «Динамо Сассари» Джанмарко Поцекко остался крайне недоволен судейством в матче Лиги чемпионов с «Нимбурком».

«Мы потратили 25 часов, чтобы приехать сюда на матч! Это просто нечестно», — кричал Поцекко на пресс-конференции после встречи.

Игра закончилась поражением «Динамо Сассари» со счётом 89:90.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Basketball Champions League.

Джанмарко Поцекко играл за баскетбольный клуб «Химки» с 2005 по 2007 год.

Ранее сообщалось, что игрок НБА покинул клуб из-за антисемитских оскорблений во время стрима игры.