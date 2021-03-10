Игрок НБА покинул клуб из-за антисемитских оскорблений во время стрима игры

Центровой Майерс Ленард покинет «Майами Хит» на неопределённый срок из-за антисемитских оскорблений, которые он употребил во время стрима видеоигры Call of Duty на Twitch.

«Слова, которые использовал Мейерс Леонард, были неправильными, и мы не потерпим высказываний, разжигающих ненависть, от кого-либо связанного с нашим клубом. Майерс Ленард покинет команду на неопределённый срок. «Майами Хит» будет сотрудничать с Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА), пока она проводит своё расследование», — говорится в заявлении клуба в Twitter.

Во время стрима видеоигры Call of Duty на Twitch Мейерс Леонард многократно использует нецензурную лексику и употребляет сленговое обозначение людей еврейской национальности.

Летом 2020 года Майерс Леонард стал единственным игроком НБА, который не преклонил колено во время национального гимна США.

«Майами» принадлежит бизнесмену израильского происхождения Микки Арисону.

Ранее сообщалось, что главный тренер баскетбольного клуба вышел из себя на пресс-конференции после матча ЛЧ.