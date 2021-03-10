Вилков рассказал, как относится к фразе Кадырова про «продажного судью» в свой адрес

Футбольный арбитр Михаил Вилков ответил на вопрос, как он относится к фразе про «продажного судью», сказанной в его адрес главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между грозненским «Ахматом» и казанским «Рубином» в 2013 году.

«Это было так давно, что уже воспринимается как мем. Такие ситуации — неотъемлемая часть судейской карьеры. Я потом приезжал, мы много общались. Ну оказался там этот микрофон, и ничего страшного», — приводит слова Вилкова «Чемпионат».

Арбитр считает, что ситуация с фразой была раскручена и распиарена журналистами.

«Подняли и понесли, как снежный ком. Конфликт был исчерпан на следующий день», — добавил он.

Михаил Вилков во встрече РПЛ «Терек» — «Рубин» удалил с поля капитана грозненской команды Ризвана Уциева. После этого Рамзан Кадыров сказал в микрофон на стадионе: «Судья продажная, козёл ты!»

Ранее Вилков высказался о том, что его называют «зенитовским судьёй».