Вилков рассказал, как относится к фразе Кадырова про «продажного судью» в свой адрес
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«Это было так давно, что уже воспринимается как мем. Такие ситуации — неотъемлемая часть судейской карьеры. Я потом приезжал, мы много общались. Ну оказался там этот микрофон, и ничего страшного», — приводит слова Вилкова «Чемпионат».
Арбитр считает, что ситуация с фразой была раскручена и распиарена журналистами.
«Подняли и понесли, как снежный ком. Конфликт был исчерпан на следующий день», — добавил он.
Михаил Вилков во встрече РПЛ «Терек» — «Рубин» удалил с поля капитана грозненской команды Ризвана Уциева. После этого Рамзан Кадыров сказал в микрофон на стадионе: «Судья продажная, козёл ты!»
Ранее Вилков высказался о том, что его называют «зенитовским судьёй».