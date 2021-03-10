Передача Малкина помогла «Пингвинз» победить «Рейнджерс» в матче НХЛ
Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:2.
В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Джейк Гюнцель, Теодор Блюгерс, Каспери Капанен и Сидни Кросби.
В составе «Нью-Йорка» — Джек Джонсон и Райан Строум.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин и российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметились результативными передачи.
Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе» победил «Сент-Луис».