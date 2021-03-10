Передача Малкина помогла «Пингвинз» победить «Рейнджерс» в матче НХЛ

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«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:2.

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Джейк Гюнцель, Теодор Блюгерс, Каспери Капанен и Сидни Кросби.

В составе «Нью-Йорка» — Джек Джонсон и Райан Строум.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин и российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметились результативными передачи.

Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе» победил «Сент-Луис».

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