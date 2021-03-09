«Сан-Хосе» победил «Сент-Луис», Тарасенко набрал первое очко в сезоне НХЛ
Встреча проходила на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась в овертайме со счётом 3:2.
В составе «Сан-Хосе» заброшенными шайбами отметились Марк-Эдуар Власик, Логан Кутюр и Эвандер Кейн.
В составе «Сент-Луис» — Нико Миккола и Брэйден Шенн.
Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.
Таким образом, Тарасенко набрал первое очко в нынешнем сезоне НХЛ.
Ранее сообщалось, что «Колорадо» проиграл «Аризоне», несмотря на шайбу Ничушкина.