«Сан-Хосе» победил «Сент-Луис», Тарасенко набрал первое очко в сезоне НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Сан-Хосе» заброшенными шайбами отметились Марк-Эдуар Власик, Логан Кутюр и Эвандер Кейн.

В составе «Сент-Луис» — Нико Миккола и Брэйден Шенн.

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.

Таким образом, Тарасенко набрал первое очко в нынешнем сезоне НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Колорадо» проиграл «Аризоне», несмотря на шайбу Ничушкина.