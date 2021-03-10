Менеджер заявил, что Ян не показал свой максимальный уровень в бою со Стерлингом

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Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Петра Яна, высказал мнение, что россиянин не показал максимум своих возможностей в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 259.
Менеджер заявил, что Ян не показал свой максимальный уровень в бою со Стерлингом
  • Reuters

«Это не были его лучшие кондиции. Мне показалось, что он в начале был слишком пассивным, слишком много принимал ударов и не отвечал. Мы понимали, что нужно дать Стерлингу вымахаться. Понимали, что он сделает ставку на первый раунд, поскольку Пётр в нём обычно собирает информацию о сопернике и потом начинает раскачиваться. Возможно, он слишком часто отходил назад, отдавал центр, редко контратаковал и принимал серии, а в ответ не пробивал даже одиночные удары», — приводит слова Абдрахманова «Матч ТВ».

Он отметил, что, согласно плану на бой, Ян не должен был бороться как минимум в первых двух раундах.

«Но у него в голове это сидело, ему хотелось доказать, что он лучше борется, чем Стерлинг, и он специально подключил борьбу», — добавил менеджер.

В четвёртом раунде боя Ян нанёс запрещённый удар находившемуся в партере Стерлингу. Россиянин был дисквалифицирован и лишён титула, который передали американцу.

Ранее он высказал мнение, что Стерлинг не заинтересован в реванше.

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